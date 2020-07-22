Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi ortaya çıktı!

Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanan sunucu Buket Aydın'ın eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le eylül ayında evleneceği iddia edildi.

Sabah’tan Özlem Avcı’nın haberine göre ikili Eylül ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek, çalıştığı kanalla yollarını ayırmış, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı.

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın'ın Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi.



İkilinin, Eylül ayında nikâh masasına oturacağı iddia ediliyor.