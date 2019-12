-Bugünkü şartlarla sürece zarar verir ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, ''BDP olarak biz anayasanın içeriğinin bugün itibarıyla şartlarla tartışılmasının anayasa sürecine zarar vereceği görüşündeyiz'' dedi. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti heyeti BDP Genel Merkezini ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, katılımcı bir yeni anayasanın yapılması için yol haritasına yönelik görüşme yapıldığını bildirdi. Beştaş, anayasanın içeriğine dair ön şartsız bir yaklaşım olunması gerektiğini ifade ettiklerini belirterek, ''Kendileri de bunu kabul ediyorlar sanırım diğer partilerin de bu yönde beyanatları var ama kamuoyuna yansıyan başka görüşmeler de olduğunu biliyoruz. BDP olarak biz anayasanın içeriğinin bugün itibarıyla şartlarla tartışılmasının anayasa sürecine zarar vereceği görüşündeyiz. Şu anda önemli olan anayasanın yapım yöntemine dair, nasıl bir yöntemle bu sürecin yürütülmesi noktasındadır'' diye konuştu. Herkesin yeni anayasa istediğini ve bütün kesimlerin anayasanın demokratik ve katılımcı bir yöntemle yapılması konusunda önemle durduğunu ifade eden Beştaş, katılım yönteminin adının da konulması gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Sadece mecliste kurulacak bir komisyonla anayasa sürecinin bitirilemeyeceğini, katılımın geniş alana yayılmasını istediklerini söyleyen Beştaş, bu konudaki somut önerilerinin; meclis dışında, mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin, STK'ların, akademisyenlerin, üniversitelerin ve benzeri kitlelerin katılacağı ''Anayasa Meclisi'' olduğunu kaydetti. Beştaş, böyle bir anayasa meclisinin önerilerinin de Uzlaşma Komisyonu tarafından dikkate alınmasını istediklerini belirtti. Yeni anayasanın gerçekten halkın taleplerini içermesi ve katılımcı bir yöntemle yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Beştaş, şeffaflığın da önemli olduğunu, bu noktada komisyonun çalışmalarını kamuoyu ile paylaşması gerektiğini söyledi. Beştaş, önerdikleri anayasa meclisine kimlerin katılacağı, hangi yöntemle katılacağı, katılım mekanizmalarının nasıl işletileceği ve takvim konusunun da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini anlattı. -Kadın kotası- Meral Danış Beştaş, toplumun yarısını oluşturan kadınlara Uzlaşma Komisyonu'nda yer verilmemesini eleştirdi. Bunun kadın hakları ve özgürlükleri açısından kabul edilemez olduğunu ve bugün itibarıyla bunun değiştirilebileceğine inandıklarını dile getiren Beştaş, sadece Uzlaşma Komisyonu'nda değil meclis dışında kurulmasını önerdikleri anayasa meclisinde de kadın kotasının konularak bu temsilin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Beştaş, partilerine yönelik yargısal anlamda baskılar, tutuklamalar ve cezalandırmaların artık sayısını tutamadıklarını belirterek, ''Neredeyse her gün bir belediye başkanımız, belediye meclis üyemiz, yöneticimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız tutuluyor. Yeni her gün binlerce tutuksuz dava görülüyor ve bunun temel dayanağı da Terörle Mücadele Kanunu. TCK'nın ilgili maddeleri; 220, 314. maddesi ve devamında birçok madde var. Yine özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ve benzeri birçok yasal düzenleme tartışma sürecini doğrudan engelleyen, ortadan kaldıran düzenlemeler'' dedi. Anayasa yapım sürecinde düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılması ve bu sürecin yeni anayasa yapım sürecine paralel olarak başlatılması gerektiğini kaydeden Beştaş, engellerin kaldırılması için ''yol temizliğinin'' komisyon işe başlar başlamaz bir an önce yapılması gerektiğini bildirdi. Beştaş, ''Şu anda anayasal bir ortam konusunda, anayasayı tartışmak için uygun bir ortam konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım'' ifadesini kullandı. -Toplumsal barış ihtiyacı- Uzlaşma metinleri konusunda gösterilen iradenin, toplumsal barış konusunda da gösterilmesi gerektiğini anlatan Beştaş, ''Her gün ölümlerin yaşandığı, çatışmaların olduğu, cenazelerin kaldırıldığı bir ortamda, bir anayasa tartışmasının güçlüğünü takdir edersiniz'' diye konuştu. Beştaş, yeni anayasanın toplumsal barışın ihtiyacına cevap vermesi gerektiğini bildirdi. Meral Danış Beştaş, ''Yol temizliği diye adlandırdıklarınız sizin için bir şart mı?'' şeklindeki soruya ''Hayır, bizim yönteme dair söylediklerimiz, bu bir şart değil yani 'Şunu yapmazsanız biz bu süreçte yokuz' anlamın gelebilecek hiçbir şeyi komisyona da iletmedik. Bizim gerçek anlamda görüşümüz bu değil'' yanıtını verdi. Beştaş, anayasal ortamın sağlanması ve sürecin işlemesi mutlak surette bu çalışmaların da paralel yürütülmesi gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.