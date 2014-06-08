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'Bugüne kadar sigara içen hiçbir sürücüye ceza kesilmedi'

Efkan Ala: 9 Eylül 2013 tarihinden bugüne kadar, 22.00- 06.00 saatleri arasında perakende olarak alkollü içki satan 21 perakende satıcıya idari para cezası uygulanmıştır

08 Haziran 2014 20:17

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 10 ay boyunca direksiyon başında sigara içilmesinden dolayı hiç bir sürücüye ceza kesilmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle 31 Ocak’ta TBMM’ye sunduğu alkol düzenlemesine ilişkin verdiği soru önergesine yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 9 Eylül 2013 tarihinden bugüne kadar, 22.00- 06.00 saatleri arasında perakende olarak alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 21 perakende satıcıya idari para cezası uygulanmıştır" yanıtını verdi.

 

‘Sigara içen sürücüye ceza yok’

 

Turgut Dibek, ’Toplumda alkol yasası’ olarak bilinen düzenlemeye göre saat 22.00’den saat 06.00’a kadar perakende alkol satış yasağı ve araçlarda sürücü koltuğunda sigara kullanma yasağı uygulaması Eylül 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren yasa ile sürücülerin sigara içmesi de yasaklanırken bugüne kadar hiçbir sürücüye bu konuda ceza kesilmemiş olması, sürücüler üzerinde bir denetim yapılmadığını da ortaya koydu ifadelerine yer verdi. Dibek, şöyle dedi:

"Yasa çıktığından beri akşam 22’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen yalnızca 21 işyerine ceza kesilmiştir. Araçlarında sigara içen şoförlere hiç ceza kesilmemiştir. Araçlarda sigara içen sürücüler ile ilgili bir denetimin olmadığı burada ortaya çıkmıştır."

 

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