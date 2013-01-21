Bugün yılın en stresli günü; Mavi Pazartesi

Bazı uzmanlara göre bugün, yılın en stresli günü. Ocak ayının üçüncü Pazartesi gününe “Mavi Pazartesi” adı takılmış.

Daily Telegraph, tam da bugün sonuçları duyurulan bir mutluluk araştırmasını sayfasına taşıyor.

Birkbeck College psikoloji uzmanları, kişilerin mutluluk derecesini tespit etmek için bir ölçek hazırlamış.

Araştırmaya katılan 80 kişiyi en çok mutlu eden şey, yerde 10 sterlin bulmaları olmuş. En can sıkıcı şeyinse, kötü çalınan bir kemandan çıkan sesler olduğu anlaşılmış.

Yavru köpeklerle oynamak, çikolata yemek, gülen bebek resimlerine bakmak da mutluluk veren şeylerden. Çürük diş resimleri ve ağlayan bebek resimleri sinir bozuyor.

Erkeklerin yerde bulunan paraya sevinme oranı artı 90 civarındayken, kadınlarda bu oran yaklaşık 10 puan daha düşük.

Fakat kadınlar, genel mutluluk oranı ortalamasında erkeklerin üstünde. Kadınlarda bu ortalama 66 düzeyindeyken, erkeklerde 58.

Araştırmayı yürütenlerden Funke Baffour, hayatın akışı içinde meşgul olan insanların mutlu anları ıskaladıklarına dikkat çekiyor.

“Mavi Pazartesi” gibi günlerin iç karartıcılığından ve depresyondan korunmanın basit yollarına işaret ediyor:

“Bu, güzel bir müzik dinlemek, birine iltifatta bulunmak veya basitçe evcil havyanlarınıza veya sevdiklerinize ilgi göstermek için daha fazla zaman ayırmak olabilir.”



BBCTürkçe