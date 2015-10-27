Nazlı Ilıcak: Artık ne zaman bir dindar görsem şüpheyle yaklaşıyorum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına tepki göstermek ve İpek Medya Grubu'na destek olmak için Kanaltürk ve Bugün TV binasını ziyaret eden Bugün yazarı Nazlı Ilıcak, "Tiyatrolarda dindarlar ‘yobaz’ olarak gösterilince dindarlara niye böyle yapıyorlar diye üzülürdüm. Artık ne zaman bir dindar görsem şüphe ile yaklaşıyorum. Siyasal İslamcılar bunu bu hale getirdi. İran’da bu konuşuluyor. Mısır’da Mursi böyle yaptı. Siyasal İslamcılar bu hale getirdi" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimi Yunus Süer tarafından Bugün gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk TV ve Millet gazetesinin de içinde olduğu Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

Gazeteci ve yazar Nazlı Ilıcak da Bugün ve Kanaltürk televizyonlarını ve gazetelerini ziyaret etti. Nazlı Ilıcak, ”Akın İpek, bu zor dönemde dim dik durmasını başardı. Havuz medyasına dalmadan çıkarlarının peşinden koşmadan özgürlük, ahlak ve namusun peşinden koştu. Allah ondan ve ailesinden razı olsun” şeklinde konuştu.



Eski Fazilet Partisi milletvekili Ilıcak şunları söyledi:

"Bu günler gelip geçecek. Biz kimleri gördük geldi geçti. Gün gelir hesap döner. Ama bunları yapan zalimlerin zulümleri yanlarında kalmayacak. Böyle yapanlardan hep hesap sorulmuştur. 1 Kasım sonrası hepimiz birlikte seyredeceğiz ne hallere geldiklerini. Medyadan çok rahatsızlar. Bu medyada her şey özgürce sansüre uğramadan tartışılıyor. Hiç kimse bize müdahale etmiyor. Hırsızlık yapmışlar buna darbe diyorlar. MİT TIR’larıyla silah kaçırmışlar buna da darbe diyorlar. İstiyorlar ki her kes darbe desin. Mağduriyete oynuyorlar. Meslektaşlarıma diyorum ki! Susma susdukça sıra sana gelecek.”

Daha sonra Bugün TV'de T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal'le birlikte canlı yayına katılan Nazlı Ilıcak, şunları söyledi:

"Tiyatrolarda dindarlar ‘yobaz’ olarak gösterilince dindarlara niye böyle yapıyorlar diye üzülürdüm. Artık ne zaman bir dindar görsem şüphe ile yaklaşıyorum. Siyasal İslamcılar bunu bu hale getirdi. İran’da bu konuşuluyor. Mısır’da Mursi böyle yaptı. Siyasal İslamcılar bu hale getirdi."