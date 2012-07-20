Bugün Türkiye'nin gündeminde neler var?

1- Mimar Sinan Camisi açılıyor

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camisi açılışına katılacak. Açılışta AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de yer alacak.

2- Başbakan Erdoğan, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame en-Nuceyfi ile görüşecek.

3- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 38. yıl dönümü

- 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlenecek.

4- Suriye'deki olaylar takip ediliyor.

- BMGK'da Suriye hakkındaki karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin ardından diplomatik gelişmeler izleniyor

5- Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü ön eleme turu kuraları çekilecek.

- Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Bursaspor ve ikinci ön eleme turunu geçmesi halinde Eskişehirspor'un rakipleri belli olacak.

6- TFF Birinci Lig'de 2012-2013 sezonu fikstür çekimi, Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek.