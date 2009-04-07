Bugün trafikte esir kalmayın!

Obama'nın programı

Havalimanı için metroyu tercih edin

İstanbul’da kapatılan yollar

ABD Başkanı Barack Obama için İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri alındı, kentte 8 bin 800 polis görev yapacak. İstanbul'da Obama'nın geçeceği yollarda trafik akışına izin verilmeyecek, Obama'nın konvoyunun geçişi sırasında yaya geçitlerinde de kapatmalar yaşanacak.Metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapur seferlerinde herhangi bir aksama olmayacak.Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Camisi ziyaretlerinin yapılacağı saatlerde, Kabataş, Sirkeci ve Aksaray tramvay hatlarında çok kısa süreli bir kesinti yapılacak.Ziyaretle ilgili etkinliklerin yoğun olduğu bölgelerde, bir lise ve ilköğretim okulunda bugün eğitim yapılmayacak.ABD Başkanı Barack Obama İstanbul programına ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu mensupları ve aileleriyle görüşerek başladı.Dini temsilcilerle bir araya gelecek olan Obama, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, 25 üniversite öğrencisiyle de baş başa sohbet edecek. Obama'nın öğleden sonra İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.Yetkililer, Obama'nın gidiş saatleri, öncesi ve sonrasında Atatürk Havalimanı'na gelecek vatandaşların uçaklarını kaçırmamaları ve mağdur olmamaları için metroyu tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.İstanbul Valisi Muammer Güler, Medeniyetler Zirvesi nedeniyle artacak trafik için ağırlıklı olarak deniz yolunun kullanılacağını açıkladı. Ancak yine de belli bölgelerde yollar kısa süreli trafiğe kapanacak.İstanbul'da ihtiyaç duyulduğunda şu güzergahlar trafiğe kapatılacak:Sefaköyden D-100 Güneye Katılım,• K.Çekmece D-100 İstikametinden Florya Ayrımı,• Florya Kavşağından Şükrü Balcı Polis Okulu İstikameti,• Florya Kavşağından D-100 Güneye Katılım,• Basın Ekspres Yolundan AHL İstikameti ve D-100 Güney Katılım,• Florya Plakçı Işıklardan Askeri Havalimanı İstikameti,• Askeri Havalimanı Kavşağından Sivil Havalimanı Kavşağı İstikameti,• Atatürk Havalimanı A-B-C Kapılarından Çıkışlar,• CNR Fuar Merkezinden Çıkışlar,• AHL Kavşağından Esentepe Balmumcu Ayrımına Kadar D-100 (E-5) Güneye katılım noktalarının Tamamı,• 1. Boğaziçi Köprüsünden Beşiktaş İstikameti,• Zincirlikuyudan Balmumcu, Barbaros Bulvarı ve Beşiktaş Meydana Kadar Bütün Cadde ve Sokaklar,• Yıldızposta Caddesinden Balmumcu İstikameti,• Serencebey’ den ve Yıldız Işıklardan Conrad İstikameti,• Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Önünden Dolmabahçe ve Conrad Otel İstikametine Olan Cadde ve Sokaklar,• Conrad Otelden Galata Köprüsü İstikametine; Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Caddesi, Çırağan Caddesi Dolmabahçe Caddesi Meclisi Mebusan Caddesi ve Kemeraltı Caddesi ve Bu Caddelere Çıkan Sokak ve Caddeler,• Mete Kavşağı ve Süzer Plaza Önünden Dolmabahçe Meydana İnişler,• Tophane-i Amire Binası Çevresindeki Cadde ve Sokaklar,• Perşembe Pazarı-Tersane Caddesine Unkapanı Köprüsü ve Şişhane İstikametlerinden İnişler, Şişhane Bankalar Caddesi,• Unkapanı Köprüsünden Gülhane Altkapı İstikametine Olan Cadde ve Sokaklar• Gülhane Tramvay Durağı ve Beyazıt Meydandan Sultanahmet-Ayasofya Meydan İstikametine Olan Cadde ve Sokaklar,• Ayasofya Meydan ve Sultanahmet Meydanı ile Buralara Çıkan Cadde ve Sokaklar,• Sirkeci Meydandan Askeri Havalimanı Kavşağa Kadar Sahil Kennedy Caddesine Çıkan Tüm Cadde ve Sokaklar,• K.Çekmece D-100 Güney Yoldan Havalimanı İstikameti