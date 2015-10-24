Bugün: Televizyon kanallarının TÜRKSAT'tan çıkarılmasında Cumhurbaşkanı'na yakın ekip etkili oldu

Kanaltürk ve Bugün TV'nin TÜRKSAT'tan çıkarılmasında yönetim kurulunda yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu iddia edilen dört ismin etkili olduğu öne sürüldü.

Bugün'ün haberinde, "Yüzde yüz bir kamu şirketi olan TÜRKSAT’ın hiçbir geçerli gerekçe sunmaması ve Başbakan Davutoğlu’nu dikkate almamasına siyasiler tepki gösterdi" denildi.

Kanaltürk ve Bugün TV'nin yanı sıra, Gülen cemaatine yakın olduğu öne sürülen Samanyolu TV, Mehtap TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV de TÜRKSAT'tan çıkarılmıştı.

Bugün gazetesinin bugünkü (24 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan, Murat Karatekin imzalı haber şöyle:

Kanaltürk ve BUGÜN TV’nin TÜRKSAT uydusundan çıkarılacağına dair karar, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını gündeme getirdi.





‘Susturma yok' demişti





Davutoğlu, 20 Mayıs 2015 tarihinde ATV televizyonun da katıldığı programda özgür medyanın savcı yazısı ile susturulacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Davutoğlu şunları söylemişti: “Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Planlanmış bir şey yok. Zaten dikkat ederseniz bu yapıların yayın organları 17-25 Aralık’tan bu yana da yayınlarını sürdürdüler. Ancak şunu ifade edeyim, herhangi bir hukukî süreç tamamlanırsa Türkiye’de kimse hukukun üstünde değildir. Yani bir savcının ifadesi, bildirimi değil, bir hukukî süreç tamamlandığı zaman o hukukî süreç herkesi bağlar. Şu veya bu meslek grubuna, şu veya bu çevreye hukuk uygulanmaz diye bir husus yok. Savcının bir yazısı var. Ama savcılar böyle bir iddiayı araştırır, iddianame hazırlar, hukukî süreç tamamlanır. Hukukî süreç tamamlandığında gereği yapılır.”





Başbakan Davutoğlu ve Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarına rağmen bürokratlar hiçbir yargı kararı bulunmamasına rağmen Kanaltürk ve BUGÜN TV’yi önce bir kamu kuruluşu olan TURKSAT’a bağlı Teledünya 7 ve Kablo TV platformundan çıkardı. Bununla yetinmeyen bürokrasi, geçtiğimiz hafta söz konusu iki kanala yazı göndererek uydu üzerinden yayınlarını indirmesi konusunda bir aylık bir mühlet verdi. Yüzde yüz bir kamu şirketi olan TÜRKSAT’ın hiçbir geçerli gerekçe sunmaması ve Başbakan Davutoğlu’nu dikkate almamasına siyasiler tepki gösterdi.





İşte yönetim kurulu





Prof. Dr. Ensar GÜL: Başkan ve Genel Müdür.



Prof. Dr. Yusuf Suat HASÇİÇEK: Başkan Vekili, Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Araştırmaları Merkezi Başkanı.



Mehmet Hamdi YILDIRIM: Üye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.



Prof. Dr. Mustafa HELVACI: Üye, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi.



Mustafa VARANK: Üye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.



Ali Taha KOÇ: Üye, Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknolojileri Başkanı.



Şenol KAZANCI: Üye, Anadolu Ajansı Genel Müdürü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı.



Üye Maksut SERİM: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde örtülü ödenekten sorumlu başdanışmanı.



