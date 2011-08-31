Bugün Somali’de yardım dağıtacak

T24-

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu ile CHP’nin Somali’ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililer’in sorunlarını yerinde incelemek amacıyla gece saatlerinde Nairobi’ye hareket etti.