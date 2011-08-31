Bugün Somali’de yardım dağıtacak

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldıktan sonra İstanbul’a geçti. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti gece geç saatlerde Somali’ye hareket etti.
Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu ile CHP’nin Somali’ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililer’in sorunlarını yerinde incelemek amacıyla gece saatlerinde Nairobi’ye hareket etti.