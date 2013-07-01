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Bugün seçim olsa partilerin oy oranları kaç olurdu?

ORC araştırma şirketi ve Mak Siyasi Danışmanlık tarafından bugün seçim olsa partilerin oy yüzdesinin ne olacağı hakkında araştırma yapıldı

01 Temmuz 2013 01:26

ORC araştırma şirketinin 10-26 Haziran tarihleri arasında 63.750 kişi ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlandı.

Milliyet.com.tr\'de yer alan ORC araştırma şirketinin anket sonucuna göre:

Bugün genel seçim olsa

AKP : Yüzde 44.2
CHP : Yüzde 30.1
MHP : Yüzde 15.5
BDP : Yüzde 6.9
Diğer: Yüzde 3.3

Bugün yerel seçim olsa

AKP: Yüzde 41.5
CHP: Yüzde 33.0
MHP: Yüzde 15.9
BDP: Yüzde 5.6
Diğer: Yüzde 4.0

Yenişafak Gazetesi yazarı Erkan Tan da bugünkü köşesinde Mak Siyasi Danışmanlık tarafından 54.000 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Mak Siyasi Anket sonuçlarına göre:

Bugün yerel seçim olsa

AKP: Yüzde 46.7
CHP: Yüzde 22.2
MHP: Yüzde 14.4
BDP: Yüzde 5.2
Saadet: Yüzde 4.4
BBP: Yüzde 1.1
Kararsız ve diğerleri: Yüzde 6

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