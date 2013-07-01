Bugün seçim olsa partilerin oy oranları kaç olurdu?

ORC araştırma şirketinin 10-26 Haziran tarihleri arasında 63.750 kişi ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlandı.
Milliyet.com.tr\'de yer alan ORC araştırma şirketinin anket sonucuna göre:
Bugün genel seçim olsa
AKP : Yüzde 44.2
CHP : Yüzde 30.1
MHP : Yüzde 15.5
BDP : Yüzde 6.9
Diğer: Yüzde 3.3
Bugün yerel seçim olsa
AKP: Yüzde 41.5
CHP: Yüzde 33.0
MHP: Yüzde 15.9
BDP: Yüzde 5.6
Diğer: Yüzde 4.0
Yenişafak Gazetesi yazarı Erkan Tan da bugünkü köşesinde Mak Siyasi Danışmanlık tarafından 54.000 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Mak Siyasi Anket sonuçlarına göre:
Bugün yerel seçim olsa
AKP: Yüzde 46.7
CHP: Yüzde 22.2
MHP: Yüzde 14.4
BDP: Yüzde 5.2
Saadet: Yüzde 4.4
BBP: Yüzde 1.1
Kararsız ve diğerleri: Yüzde 6