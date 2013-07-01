Bugün seçim olsa partilerin oy oranları kaç olurdu?

ORC araştırma şirketinin 10-26 Haziran tarihleri arasında 63.750 kişi ile gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçlandı.

Milliyet.com.tr\'de yer alan ORC araştırma şirketinin anket sonucuna göre:

Bugün genel seçim olsa

AKP : Yüzde 44.2

CHP : Yüzde 30.1

MHP : Yüzde 15.5

BDP : Yüzde 6.9

Diğer: Yüzde 3.3

Bugün yerel seçim olsa

AKP: Yüzde 41.5

CHP: Yüzde 33.0

MHP: Yüzde 15.9

BDP: Yüzde 5.6

Diğer: Yüzde 4.0

Yenişafak Gazetesi yazarı Erkan Tan da bugünkü köşesinde Mak Siyasi Danışmanlık tarafından 54.000 kişiyle yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Mak Siyasi Anket sonuçlarına göre:

Bugün yerel seçim olsa

AKP: Yüzde 46.7

CHP: Yüzde 22.2

MHP: Yüzde 14.4

BDP: Yüzde 5.2

Saadet: Yüzde 4.4

BBP: Yüzde 1.1

Kararsız ve diğerleri: Yüzde 6