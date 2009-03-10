Bugün seçim olsa kim kazanır?

Bugün genel seçim olsa

CHP’nin büyükşehir farkı

AKP oyunu koruyor

Seçim çalışmalarında başarı

Ergenekon nasıl karşılandı?

TRT Şeş sandığa nasıl yansıyacak?



İşte, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Elimde AKP'nin yaptırdığı şubat sonu ve martın ilk haftasını da kapsayan bir araştırma var" diyerek köşesine taşıdığı o anket:Önce genel seçim olsa nasıl bir sonuç çıkardı ona bakalım. Araştırmada seçimlere 20 gün kalmasına rağmen seçmenin yüzde 15'i hâlâ kararsız. Kararsızlar dağıtıldığında çıkan tablo şöyle;AKP: 43CHP: 26MHP:16.5DTP: 5.5SP: 3.2DP: 2.6DSP: 1.5Diğerleri / Hiçbiri: 4Partiler, bu oranı il genel meclisi seçimlerinde de koruyor. Ancak söz konusu büyükşehir belediye Başkanlığı seçimi olunca işin rengi biraz değişiyor. Bu durumda AKP oyunu korurken CHP yüzde 4 gibi bir yükseliş gösteriyor. Bu tek tek şehirlerde değil genelde böyle. CHP'nin oyu büyükşehir seçimlerinde yüzde 30'lara çıkıyor. Uzmanlar bunu iki nedene bağlıyor. Bir: Başta MHP olmak üzere diğer bütün partilerin seçmenleri kendi partisinin kazanamayacağı illerde oyunu CHP'ye veriyor. Bir anlamda AKP karşısında bir blok oluşturuluyor. İki: CHP büyükşehirlerde güçlü isimlerle çıktı. İlçelerde ise hem adayları güçsüz hem de örgüt zayıf.Belki de bu nedenle seçmen aynı tavrı ilçe belediye başkanlıklarında göstermiyor. Burada AKP yine oyunu korurken, CHP yüzde 25'le genel seçim oyunun bile altına iniyor. Sadece 1 puanlık bir artışı Saadet Partisi'nde görüyoruz.Seçim çalışmaları bir süredir devam ediyor. Şehirler, ilçeler hatta köyler parti afişleri, pankartlarla donatıldı. Peki, en başarılı çalışmayı hangi parti yürütüyor? Vatandaşa göre parti çalışmalarında AKP ile takipçileri arasındaki makas çok açık. AKP yüzde 46 ile birinci sırada. Onu CHP yüzde 17 ile MHP yüzde 9'la DTP ise yüzde 4'le izliyor. SP ve DSP'nin başarı oranı ise yüzde 3 civarında.Ergenekon Terör Örgütü ile ilgili gelişmeleri vatandaş nasıl değerlendiriyor?Bu operasyonu vatandaşın yüzde 34'ü olumlu buluyor. Olumsuz bulanların oranı ise yüzde 18. En ilginç sonuç ise bazı çevrelerin sık sık dile getirdiği, ‘Ergenekon, hükümetin muhalefete yönelik bir operasyonudur’ tezine vatandaşın verdiği cevap... Böyle düşünenlerin oranı sadece yüzde 1.3.Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'le ilgili sonuçlar da ilgi çekici. Genelde bu açılımı olumlu bulanların oranı yüzde 45 civarında. Olumsuzlar ise yüzde 37.Bu araştırmanın bölgelere yansıması karşımıza farklı bir tablo çıkartıyor. Örneğin TRT Şeş, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 62 oranında olumlu bulunurken, en düşük desteği yüzde 32 ile Karadeniz Bölgesi veriyor.Bu araştırma belki de ilk kez ekonomik krizin ciddi bir kaygı yarattığı gerçeğini ortaya koyuyor.