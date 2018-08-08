"Bugün seçim olsa demiri dolarla aldığı için inşaatı durmuş müteahhit, oyunu başka bir partiye mi verecek?"

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, bugün seçim olsa seçmenin tercihinde bir değişiklik olup olmadığınu irdeledi. Karaca, Türkiye'deki seçimleri "Kırşehir, Yozgat, Kastamonu ve oralarda temerküz etmiş inanç ve algı belirliyor" diyerek, "Demiri dolarla aldığı için inşaatı durmuş müteahhit İbrahim Amca bugün seçim olsa oyunu başka bir partiye mi verecek?" diye sordu.

Karaca'nın "Bugün seçim olsa..." başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle.

ABD - Türkiye arasındaki gerilim, erken seçim ilanından beri belli olan ekonomik sıkıntıların tartışılmasını daha da öne çekmiş durumda. İşsizlik rakamlarında artma bekleniyor. Suriye’de Çin’in terörle mücadele sürecine müdahale etmesi olasılığı üzerinden gündeme gelen kabus senaryoları var. Cerablus ve Afrin harekatları ile önemli başarılara imza atmış olan Türkiye’nin Suriye serüveni daha başka pek çok değişkenle sınanabilir. Dahası, ekonomik meseleler mültecilere yönelik tepkiyi arttırabilir. Gözlerimizi parlak ekrana dikmiş, doların seyrini izlerken, ABD-Çin ticaret savaşının tetiklediği farklı sonuçları da kucağımızda bulabiliriz.

AK Parti ve Erdoğan belki de ilk kez bu kadar ciddi sınanacak. Zira ekonomi eksenli gelişmeler morallere moral katacak cinsten değil. Zorluklar olduğu ortada, aşılmasının harcanacak emeğe bağlı olmasının yanı sıra zamana ihtiyaç duyduğu da açık.

Peki söz konusu durum, yerel seçimleri etkileyecek mi?

İstanbul’a, İzmir’e bakarsak; sosyal medyayı dinlersek, her şey daha da kötüye gidecek.

Ama şöyle bir gerçek var: Türkiye’deki seçimlerin 16 yıldır değişmeyen paternini sosyal medyada sürekli ağlayan Melisler, Berke Canlar belirlemiyor. Kırşehir, Yozgat, Kastamonu ve oralarda temerküz etmiş inanç ve algı belirliyor.

Demiri dolarla aldığı için inşaatı durmuş müteahhit İbrahim Amca bugün seçim olsa oyunu başka bir partiye mi verecek? Hayır. İki nedenle: Birincisi, yaşanan sıkıntıların nedeninin dış müdahaleler ve ekonomik operasyonlar olduğuna inandığı için. İkincisi, siyaset arenasında ne yaptığını biliyor gibi görünen, güven vermeye devam eden, olanın bitenin hikayesini kendi hikayesi ile meczedebilen tek kişi olarak yine Erdoğan’ı gördüğü için.

Muhalefet ilk maddenin yanlış olduğunu kanıtlayamadığı için, ikinci madde bağlamında da anlamlı bir hikaye ve güven veren bir bagaja sahip olmadığı için sürekli AK Parti kazanıyor.

‘Değiştir artık’ diyen muhalefete ve takipçilerine “İbrahim Amca’yı neyle ikna ederdiniz” diye sormak isterdim. Kime oy vermeliydi?

Seçim sonrası yaşananlara bakınca bu soru anlam kazanıyor.