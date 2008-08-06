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Politika

Bugün seçim olsa

A&G Araştırma'nın 22 ilde yaptığı ankete göre, bugün seçim olsa AKP yine açık ara önde. CHP ve MHP ise büyük oy kaybına uğruyor

06 Ağustos 2008 03:00

A&G Araştırma'nın HABERTÜRK için, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, toplam 22 ilde gerçekleştirdiği anket Türkiye'nin sandık başındaki nabzına ilişkin son derece ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Sonuçlar Erdoğan Aktaş'ın hazırladığı Türkiye'nin nabzı programında açıklandı.
2-3 Ağustos tarihlerinde, yani Ergenekon iddianamesinin açıklanmasından ve AK Parti kapatma davasının sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen anket çerçevesinde "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları şöyle:


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