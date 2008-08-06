A&G Araştırma'nın HABERTÜRK için, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, toplam 22 ilde gerçekleştirdiği anket Türkiye'nin sandık başındaki nabzına ilişkin son derece ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Sonuçlar Erdoğan Aktaş'ın hazırladığı Türkiye'nin nabzı programında açıklandı.

2-3 Ağustos tarihlerinde, yani Ergenekon iddianamesinin açıklanmasından ve AK Parti kapatma davasının sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen anket çerçevesinde "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçları şöyle:





