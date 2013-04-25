Bugün parçalı ay tutulması yaşanacak

TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Dergisi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin hazırladığı 2013 Yılı Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yıl yaşanacak üç ay tutulmasının ilki bu gece yaşanacak.

Türkiye saati ile 21.04- 01.11 arasında gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması Ortadoğu, Asya'nın büyük bölümü, Avrupa, Avustralya ve Antartika'dan gözlenebilecek. Ayın tamamı gökyüzünde dünyanın yarı gölgesinden geçeceği için parlaklığı hafifçe azalıp rengi kızıllaşacak fakat bu değişim tam ay tutulmasındaki kadar belirgin olmayacak. Tutulma ortası saat 23.07'de gerçekleşecek.

ntvmsnc'de yer alan habere göre, tutulmanın tam ay tutulmasındaki kadar olmasa da çıplak gözle izlenebileceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, yarı gölge tutulma başlangıcının 21.04, yarı gölge tutulma sonunun da 01.11, parçalı tutulma başlangıcının 22.54, parçalı tutulma sonunun da 23.21 olacağını dile getirdi.

Bu yıl toplam üç ay tutulması gerçekleşecek. 25-26 Nisan'daki parçalı ay tutulması ile 18-19 Ekim'deki yarı gölge ay tutulması ülkemizden gözlenebilecek. 25 Mayıs'taki yarı gölge ay tutulması ise ülkemizden gözlenemeyecek.