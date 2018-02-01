"Bugün ÖSO'yu sahiplenenler, iki sene sonra 'yanıldık' diyecekler"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSk) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) iligli olarak, “ÖSO, bir koalisyon. İçinde cihatçısı da geçmişte suça bulaşmışı da var. Bugün ÖSO’yu sahiplenenler, göreceksiniz iki sene sonra başka şeyler söyleyecek” açıklamasında bulundu

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberinde Özel'in iktidar için, "İki sene sonra 'yanıldık' diyecekler" dediği aktarılırken; FETÖ, PYD konusunda olduğu gibi bugün sahiplendiği ÖSO ile ilgili de bir süre sonra farklı bir tutum sergileyebileceğine dikkati çektiği bilgisi yer aldı.

Kuvayı Milliye benzetmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ÖSO'ya ilişkin olarak yaptığı “Kuvayı Milliye” benzetmesi tepkilere neden olmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özel, ÖSO’nun “Türkiye’nin milli menfaatleri için değil bir başka amaçla kurulmuş bir koalisyon” olduğunu belirterek, “İçinde cihatçısı da geçmişte suça bulaşmışı da Türkiye’deki rejimi İslami düzene aykırı olduğu için şer rejimi görenler de var” dedi.

Özel, “Bugün ÖSO’yu sahiplenenler, göreceksiniz iki sene sonra başka şeyler söyleyecek. AKP döne döne milletin başını döndürdü, devletin de ayarlarını bozdu” diye konuştu.

Terörist dediklerine makam sağladılar

ÖSO gerçeğine dikkat çektikleri için AKP yönetimince hedef alındıklarını belirten Özel, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın da CHP’yi “terör sevicisi” ve “çoklu kişilik bozukluğu sorunu yaşıyor” ifadeleriyle suçladığını anımsattı. “CHP’nin tarihinde bir terör örgütüyle ilişki, yakınlaşma, destekleme, sevme, ağırlama, kayırma yok. Ama AKP’nin tarihine bakarsanız bugün kime terörist diyorlarsa, geçmişte onlarla oturmuşlukları, kalkmışlıkları, yemişlikleri, içmişlikleri, onlara makam sağlamışlıkları var” diyen Özel’in açıklaması özetle şöyle:

Kırmızı halılarla ağırladılar

Bugün terörist dedikleri PYD’yi kırmızı halılarla devlet protokolünde ağırlayıp, ona övgüler dizmişler, biz itiraz ettiğimizde ise ‘Siz bilmezsiniz’ demişlerdi. Geçtiğimiz dönemde etle tırnak gibi oldukları, içlerinde barındırdıkları ne istedilerse verdikleri FETÖ’yü eleştirdiğimizde, bize laf söylettirmeyenler, dönüyorlar şimdi CHP’yi utanmadan suçluyorlar. Mahir Ünal geçmişte FETÖ’yü öve öve bitiremiyor, FETÖ elebaşısını yere göğe sığdıramıyor. Terörü seven, teröristi seven, onu semirten, ona bakan sensin. Mahir Bey’in geçmişinde hatırlamak istemedikleri var. Dolmabahçe’de oturdu, terör örgütüyle pazarlığın son noktasında vardı, FETÖ ile dershane krizini çözmek için devreye girdi. FETÖ ile Tayyip Erdoğan’ın, PKK ile Tayyip Erdoğan’ın ulağı, köprüsü çıkmış CHP’ye laf söylüyor.

"Dönüş hızlarına ayak uyduramıyoruz"

Mahir Ünal’ın ağzından çıkan sözün kıymeti yok. Tarihsel olarak mahcuptur, mahkumdur. Bugün söyledikleri vız gelir tırıs gider. CHP’nin bir sorunu varsa, haklı çıkmaktan yorgun düşmek olabilir. CHP ne PYD ne PKK söylemini değiştirdi. PYD’yi bir terör örgütü olarak görmeyip başkanını ağırlayanlar, kendi tutumlarını değiştirdi ama biz tutumumuzu değiştirmedik. O kadar hızlı dönüyorlar ki, dönüş hızlarına Türkiye ayak uyduramıyor. Her seferinde hazımsızlık içinde CHP’ye saldırıyorlar.