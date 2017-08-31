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Bugün İstanbul Piyalepaşa semt pazarında her şey bedavaydı; çünkü...

Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi

31 Ağustos 2017 19:04

İstanbul'da Piyalepaşa semt pazarına bayram alışverişi için giden vatandaşlar gıda ürünlerinin ücretsiz dağıtıldığını öğrendi. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Semt pazarındaki tüm tezgahları satın alan bir iş insanı, pazara gelen vatandaşların ihtiyacı olan gıda ürünlerinin ücretsiz verilmesini sağladı. Pazara gelen ürünler 2 saat içinde tükendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beyoğlu Piyalepaşa semt pazarında bulunan tüm sebze, meyve, peynir ve zeytin gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alan bir iş adamı, bayram öncesi ürünleri vatandaşlara dağıttı. İş adamının sebze ve meyve dağıtımı sırasında pazar esnafına da yardımcı olduğu gözlendi.

Sebze ve meyvenin ücretsiz olduğundan haberi olmayan bazı vatandaşlar, pazar esnafına para uzatırken ücretsiz olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, etkinliği yapan iş adamına teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi.

Açıklama yapmak istemedi


Pazarda, satın alınan tezgahlardaki ürünlerin kısa sürede tükenmesi ile birlikte bu kez de, simit, çay, mısır gibi ürünler satan seyyar satıcıların ürünleri yine aynı kişi tarafından satın alınarak çevredekilere dağıtıldı. Konu ile ilgili görüşü alınmak istenen iş insanı, yardım faaliyetinde konuşmanın uygun olmayacağını belirterek açıklama yapmak istemedi.

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