Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin doğu bölgeleri ile zamanla batı bölgeleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Bitlis) ve öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Bolu çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülke genelinde 3 ila 5 derece artacağı, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu (keşişleme), doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yarın (Çarşamba) batı kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu'nun batısında görülecek toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinin düşmesi, çamur şeklinde yağış vb.) karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.
BALIKESIR Parçalı, zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
BURSA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
EDIRNE Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
ISTANBUL Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 29
AYDIN Parçalı ve çok bulutlu 35
DENİZLİ Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 34
IZMIR Parçalı ve çok bulutlu 33
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.
ADANA Parçalı ve az bulutlu 30
ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 26
BURDUR Parçalı ve az bulutlu 27
MERSİN Parçalı ve az bulutlu 29
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
ESKISEHIR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
KONYA Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
NIGDE Parçalı ve az bulutlu 27
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
KARABUK Parçalı ve az bulutlu 33
KASTAMONU Parçalı ve az bulutlu28
ZONGULDAK Parçalı az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 27
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU Parçalı bulutlu 24
SAMSUN Parçalı bulutlu 24
TOKAT Parçalı bulutlu 29
TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 24
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BINGOL Parçalı ve çok bulutlu 26
ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu 20
MALATYA Parçalı ve az bulutlu 28
VAN Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN Parçalı ve az bulutlu 30
DIYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu 30
GAZIANTEP Parçalı ve az bulutlu 30
SANLIURFA Parçalı ve az bulutlu 31