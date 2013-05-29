Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkenin doğu bölgeleri ile zamanla batı bölgeleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Bitlis) ve öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Bolu çevrelerinin, gece saatlerinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ülke genelinde 3 ila 5 derece artacağı, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneydoğu (keşişleme), doğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yarın (Çarşamba) batı kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu'nun batısında görülecek toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinin düşmesi, çamur şeklinde yağış vb.) karşı tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

BALIKESIR Parçalı, zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

EDIRNE Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

ISTANBUL Parçalı, zamanla çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 29

AYDIN Parçalı ve çok bulutlu 35

DENİZLİ Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 34

IZMIR Parçalı ve çok bulutlu 33



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi ve yer yer toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı ve az bulutlu 30

ANTALYA Parçalı ve az bulutlu 26

BURDUR Parçalı ve az bulutlu 27

MERSİN Parçalı ve az bulutlu 29



İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

ESKISEHIR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

NIGDE Parçalı ve az bulutlu 27



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

KARABUK Parçalı ve az bulutlu 33

KASTAMONU Parçalı ve az bulutlu28

ZONGULDAK Parçalı az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 27



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU Parçalı bulutlu 24

SAMSUN Parçalı bulutlu 24

TOKAT Parçalı bulutlu 29

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 24



DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BINGOL Parçalı ve çok bulutlu 26

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu 20

MALATYA Parçalı ve az bulutlu 28

VAN Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN Parçalı ve az bulutlu 30

DIYARBAKIR Parçalı ve az bulutlu 30

GAZIANTEP Parçalı ve az bulutlu 30

SANLIURFA Parçalı ve az bulutlu 31