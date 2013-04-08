Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın Kıyı Ege ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığı: İç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, Ülkemizin güneydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olmusuz şartlara karşı (Sel, Su baskını, Ulaşımda aksamalar vb.) ilgilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın Kıyı Ege ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımıda beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çatı Uçması, ağaç, direk ve tabelaların devrilmesi, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağışlar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Tekirdağ: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 13

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15



Ege

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla ve Aydın ile öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Afyon Karahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Uşak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı beklenmektedir.

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

K.Maraş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İç Anadolu

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı beklenmektedir.r.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Aksaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22

Kırşehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Batı Karadeniz

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce ile zamanla bölge genelinde görülecek sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Kastamonu: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 20

Karabük: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 20

Zonguldak: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 13

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Ordu: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 27

Doğu Anadolu

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve Tunceli ile gece saatlerinde Bingöl, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı beklenmektedir.

Malatya: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Şırnak: Parçalı bulutlu 22

Van: Parçalı bulutlu 18

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

Batman: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu 25

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu 29