Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya kıyıları ile Fethiye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı, başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.