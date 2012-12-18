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Yaşam

Bugün hava nasıl olacak?

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer uyadı

18 Aralık 2012 11:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genelinde görülecek yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli  sağanak, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Rüzgâr: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/S) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/S) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bu sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere Doğu Anadolu Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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