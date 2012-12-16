Bugün hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Tekirdağ ve Erzincan ile akşam ve gece saatlerinde Marmara ve Ege bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara ve Ege ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan ve Artvin çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Rüzgar: Doğu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Buzlanma ve don olayı uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, Trakya ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.