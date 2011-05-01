Bugün hangi yollar kapalı olacak?

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 1 Mayıs etkinliklerinde kapalı olacak güzergahları açıkladı.



Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikler süresince bazı cadde ve güzergahlar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü etkinlik bitimine kadar Yolcuzade İskender Caddesi'nden gelen akım, Şişhane Meydanı'ndan Okçu Musa Caddesi ve Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek. Abide-i Hürriyet Caddesi'ne akım verilmeyecek, akım Hürriyettepe Işıklar'dan Cevahir Otel istikametine aktarılacak.

Darülaceze'den Hürriyettepe Işıklar yönüne gelen akımla Bomonti Dere'den gelen akım Cevahir Oteli önünden tekrar Darülaceze Caddesi'ne ya da Bomonti yönüne verilecek.

Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesi'ne akım verilmeyecek, akım Esentepe istikametine gönderilecek. Şişli yönüne gitmek isteyen sürücüler, Ergenekon ve Kurtuluş caddeleriyle Dolapdere'ye yönlendirilecek. Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na ve Küçükçiftlik'e akım verilmeyecek ve gelen akım sahil yönünden Karaköy'e verilecek.

Adilbaba (Maçka Taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesi'ne yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesi'nden Mete Caddesi'ne çıkan tünel kapalı tutulacak. Perşembe Pazarı ve Unkapanı'ndan gelen akım Şişhane'den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarına akım verilmeyecek. Kasımpaşa'dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe Pazarı'na mecburi olarak yönlendirilecek.

Dolapdere'den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere Kavşağından (U) dönüşü yaptırılacak. Dolapdere Caddesi'nden Ömer Hayyam Caddesi'ne akım verilmeyecek.

Teşvikiye Caddesi'nden gelen akım Nişantaşı Kavşağı'ndan Rumeli Caddesine verilmeyip, Vali Konağı alt başa yönlendirilecek. Süleyman Seba Caddesi'nden gelen akım Bayıldım Caddesi'ne verilmeyip, Teşvikiye Caddesi'ne aktarılacak.

Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak. Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön olacak.

Sıraselviler Caddesi'nden gelen akım Cihangir Firuzağa Meydanı'ndan kesilerek, Boğazkesen istikametine yönlendirilecek. Ayrıca, Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı ayrımı-Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak. E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy Giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacak.

Trafiğe kapalı olan caddeler ise şöyle:

''Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi ve Abdülhak Hamit Caddesi.''

Bu arada, miting alanı yakınındaki Taksim İlkyardım ve Alman hastanelerine gelen ambulans ve hastalar Karaköy Firuzağa yönünü kullanacak.





