Bugün Freddie Mercury'nin doğumgünü

T24 - Müzik tarihinin en büyük efsanelerinden Freddie Mercury, sesiyle, sahnesiye hala aşılamamış bir isim...



Sahnedeki duruşu, şovu, sesiyle müzik tarihinin en büyük isimlerinden olan Freddie Mercury, yaşasaydı bugün 65 yaşında olacaktı.



'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to Love', 'We Are the Champions', 'Don't Stop Me Now', 'Killer Queen', 'Crazy Little Thing Called' birçok hite imza atan Mercury, ilk Asyalı Rock star olarak kabul edilir.



2005'te Blender dergisinin okuyucuları Mercury'yi gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçtiler ve 2008'de Rolling Stone dergisi onu 'Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı' sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi. 2009'da Classic Rock dergisinin yaptığı anketde Mercury gelmiş geçmiş en iyi rock müzik sanatçısı seçildi.



Vizelli tarafından tarihte en çok iz bırakmış sanatçılardan biri seçilen Mercury, 2009 yılının Ocak ayında İngiltere'de istatistik konusunda bir otorite olarak kabul edilen OnePoll tarafından skiddle.com'un katkılarıyla ve oldukça geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen bir ankete göre Rock Tanrısı adına layik görüldü.



Kurucusu olduğu Queen, müzik tarihinin en önemli rock gruplarından biri olarak kabul edilir ve bugüne kadar George Michael, Foo Fighters, Kurt Cobain, Guns N' Roses, Metallica, Manic Street Preachers, The Killers, The Smashing Pumpkins gibi birçok şarkıcı ve grubu etkilemiştir.



Farsi ve Güney Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak, Zanzibar adasında doğan Mercury, çocukluğunun büyük kısmını Hindistan'da geçirdi. İngiltere'ye taşındıktan sonra, Mercury büyük bir Jimi Hendrix, The Beatles ve Led Zeppelin hayranı oldu.



1987 yılında AIDS teşhisi koyulan efsane sanatçı 1991 yılında 45 yaşında hayatını kaybetti.

Solo albümleri:

Mr. Bad Guy (1985)

Barcelona (1988, Montserrat Caballé ile birlikte)



Queen

1973 - Queen

1974 - Queen II

1974 - Sheer Heart Attack

1975 - A Night At The Opera

1976 - A Day At The Races

1977 - News Of The World

1978 - Jazz

1979 - Live Killers

1980 - The Game

1980 - Flash Gordon

1981 - Greatest Hits

1982 - Hot Space

1984 - The Works

1986 - A Kind Of Magic

1986 - Live Magic

1989 - The Miracle

1989 - Queen At The Beeb

1991 - Innuendo

1991 - Greatest Hits II

1992 - Live At Wembley'86

1992 - The 12" Collection

1992 - Classic Queen

1995 - Made In Heaven

1995 - Queen In Nuce

1997 - Queen Rocks

1999 - Greatest Hits III

2000 - The Platinum Collection

2004 - Live At The Bowl

2007 - Rock Montreal