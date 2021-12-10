Bugün Dünya İnsan Hakları Günü: CHP, 81 ilde eş zamanlı açıklama yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, saat 11.30’da 81 ilde, kent meydanlarında ortak basın açıklaması yapacak.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın da okuduğu basın açıklaması metninin görüntüsü eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP'nin yapacağı açıklama ile İnsan Hakları İhlalleri hususunda AKP iktidarının karnesinin gözler önüne sereceği ifade ediliyor. CHP örgütleri de açıklamayı takriben 81 il meydanlarında açıklama metni ile birlikte "Benim Hakkım" broşürünü halka dağıtacak.