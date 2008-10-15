Bugün Dünya Gıda Günü

Gıda Güvenliği ve Hijyen Dosyası hazırlandı



10 altın gıda kuralı

Saner, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yılki Dünya Gıda Günü'nün konusunun "Dünya Gıda Güvencesi: İklim değişikliğinin yaratacağı etkiler ve biyoenerji" olduğunu kaydetti.Açıklamasında, "Dünya Gıda Günü, dünya genelinde 923 milyon insanın kötü bir şekilde beslendiği gerçeğinin altını bir kez daha çiziyor" ifadesine yer veren Saner, bu insanların pek çoğunun kırsal alanda yaşadığını ve gelirlerinin çok büyük bir kesimini tarımdan elde ettiklerini vurguladı.Küresel ısınma ve biyoenerji ile birlikte aç insan sayısının artmaya başlayacağının tahmin edildiğini kaydeden Saner, iklim değişikliğinin az veya çok dünyadaki herkesi etkileyeceğini bildirdi.İklim değişikliğinin kullanılabilir tarımsal arazileri, suyu ve biyolojik çeşitlilik üzerinde etkilerinin görüleceğini dile getiren Saner, sıcaklık ve yağışlardaki değişikliklerin yanı sıra hava koşullarının sertleşmesinin de tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.Bu durumdan başta Afrika ülkeleri olmak üzere şu an açlık çeken bölgelerin daha fazla etkileneceğini belirten Saner, iklim değişikliğinin gıda ve su kaynaklı enfeksiyon hastalıkları, zoonotik hastalıklar ve hayvan hastalıklarının artmasına ve çeşitli gıda güvenliği sorunlarına yol açacağını ifade etti.Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) Genel Başkanı Fikri Karagöz, alım gücünün düşük olması nedeniyle tüketicilerin, dengeli ve sağlıklı beslenemediğini belirtti.Karagöz, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yılda 450 milyon insanın yetersiz beslendiği dünyada en önemli sorunun açlık olduğunu vurguladı.Besin maddesi üretiminde kendi kendine yeterli 7 ülkeden biri olan Türkiye'de, uygulanan "yanlış tarım politikaları"nın, ürün kıtlığına ve pahalılığa neden olduğunu öne süren Karagöz, "Alım gücünün düşük olması nedeniyle tüketicilerimiz, dengeli ve sağlıklı beslenememektedir" dedi.Karagöz, mevcut ekonomik ve sosyal koşulların gereği olarak, tarımsal destekleme politikasının devam ettirilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Tarımsal destekleme politikaları, üretim ve fiyatların serbest rekabet koşullarında oluşumu esas alınarak ve bu amaca ayrılan kaynakların daha rasyonel kullanımı gözetilerek yeniden yapılandırılmalıdır. Tarım ürünlerine olan devlet müdahaleleri ve girdi destekleri kademeli olarak azaltılmalı ve böylece üreticilerin kendi ayakları üzerinde durabilecekleri konuma getirilmeleri sağlanmalıdır. Arz fazlası olan ürünlerin ekim alanları sınırlandırılmalı, iç ve dış talebi olan ürünlerde üretime dönük politikalar izlenmelidir."