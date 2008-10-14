Bugün Dünya El Yıkama Günü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sadece el yıkamakla dünyada her yıl bir milyon çocuğun hayatının kurtarılabileceğini bildirdi.



Unicef sözcüsü Veronique Taveau, dünyada her gün 5 yaşından küçük 5 bin çocuğun hala ishale bağlı hastalıklardan öldüğünü belirterek, "Eğer çocuklar yemeklerden önce ve tuvalete gittikten sonra sabunla el yıkama alışkanlığı edinebilirlerse bu ölümlerin yarısı meydana gelmez" dedi.



Dünya El Yıkama Günü ile katılımcıları bizzat çocukların olduğu, hijyen için dünya çapında bir mücadelenin başlatıldığını kaydeden Taveau, "Çocuklar da evlerine geldikten sonra basit bir el yıkama ile yaşamları kurtarabilirler" diye konuştu.



Unicef'in bu girişimi çerçevesinde, özellikle Asya ve Afrika'da 60'dan fazla kalkınmakta olan ülkede, çocuklar hijyen konusunda bilgilendirilecek.



Unicef'e göre, bu ülkelerin birçoğunda çocukların el yıkama alışkanlığı yüzde 0'dan yüzde 34'e uzanan bir yelpazede yer alıyor.



Asya'da hijyen koşulları özellikle Hindistan, Bangladeş ve Afganistan'da kötü durumda bulunurken, Afrika kıtasının batısında da ishal, çocuk ölümlerinde 3. sırada yer alıyor.



(AA)

