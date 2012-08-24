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Ekonomi

Benzinden sonra motorine de zam geldi!

Dün akşam yapılan benzin zammıyla akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarına 10-11 kuruş arasında zam yaptı

24 Ağustos 2012 19:35

Dün benzine gelen 11 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatları da 6 kuruş artırıldı

Benzinden sonra bugün de motorine yüzde 1.87 oranında zam geldi. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak motorine litre başına 6 kuruşluk zam yapıldı. Zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
 
Zam sonrasında İstanbul ve Ankara'da bir litre motorinin fiyatı 3.86 liradan 3.92 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak dün de benzine litre başına 11 kuruş zam yapılmıştı.
 
Bu ay içinde 3 kez zam gören benzinin litresi dün itibariyle 4.57 TL'ye çıktı. 55 litrelik bir depo benzinin fiyatı ay başından bu yana 11 TL artarak 251 TL'ye yükseldi.
 

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