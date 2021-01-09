Bugün 4 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Muhasebe Birim Sorumlusu Murat Bayram, Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan Kimyager Cemal İrten, Eczacı Köksal Türkel'in vefatıyla birlikte son 24 saatte 4, toplamda 339 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Muhasebe Birim Sorumlusu Murat Bayram ve Manisa’nın Salihli ilçesinde ise özel bir hastanede çalışan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Cemal Yıldız, COVID-19 nedeniyle kaybetti.

Bugün toplam 4 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Murat Bayram Dr. Cemal Yıldız’ın ölümüyle birlikte son 24 saatte 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan Kimyager Cemal İrten ve Samsun’un Ayvacık ilçesinde görev yapan Eczacı Köksal Türkel, son 24 saatte yaşamını yitiren sağlık çalışanları arasında yer alıyor.

339 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Pandemi sürecinde Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı bugünkü kayıplarla 339’a çıktı. COVID-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşanırken bunu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Konya izliyor.

En çok ölümler tıp doktoru meslek grubunda yaşanırken bu grubu sağlık sektöründe idari personel, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı gibi diğer görevlerde yer alan sağlık çalışanları ve eczacılar izliyor.

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