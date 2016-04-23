Bugün 23 Nisan; son üç yılda 176 çocuk iş cinayetlerine kurban gitti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle açıkladığı rapora göre, yaklaşık bir milyon çocuğun çalıştırıldığı Türkiye’de son üç yılda 176 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin önüne geçmekte yetersiz kalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş kazalarına ilişkin kayıt sistemini bile hayata geçiremediğini vurgulayan İSİG, bu durumun çocuk işçiler için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

İSİG, kendi kayıtlarına göre, 2013 yılında en az 59, 2014 yılında en az 54, 2015 yılında en az 63 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

" Çocuk işçiliği oluşturan

bu koşullar önlenseydi…"

Çocukların tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerde, çırak ve stajyer olarak organize sanayi bölgelerinde, yaz dönemlerinde ise özellikle hizmet sektöründe çalıştırıldığı belirtilen açıklamada, Gündem Çocuk Derneği’nin 2014 Raporu ve DİSK-AR’ın tespitlerine göre 1 milyon civarı çalışan çocuk olduğu kaydedildi.

Ailelerin yoksulluğu, köyden kente göç, eğitime ulaşamama, 4+4+4 eğitim sistemi ve kapitalizmin duyduğu ucuz emek gücü ihtiyacının çocuk işçiliğini güvencesizliğin kaynağı haline getirdiği savunulan açıklamada, “Eğer çocuk işçiliği oluşturan bu koşullar önlenseydi son yüzlerce çocuk bugünkü Bayramı görebilecekti…” denildi.

İSİG açıklamasında ayrıca, çocuk işçiliğin yasaklanması ve çocuk işçilerin ölümlerinden sorumlu olan tüm yetkililer yargılanması talepleri dile getirildi.

Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 96. kuruluş yıldönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır.

İstiklal Harbi esnasında aziz milletimiz bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşıp, Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. 23 Nisan 1920’de, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan Meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir.

TBMM, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının yanında başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuş, milli iradenin gerçekleştirilmesi yolunda emsal teşkil etmiştir. 23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir.

Türkiye’nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle yoğrulan mücadele azmini çocuklarımız, gençlerimiz çağın gerektirdiği bilgiyle buluşturacak, beklediğimiz büyük Türkiye’yi inşa edecektir. Biz çocuklarımıza güveniyoruz; bizim gençlerimizden beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki onlar da, kendilerine sunulan imkânları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır.

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."

Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza özgür,

adil ve barış içerisinde bir Türkiye bırakacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimize yönelen tüm tehditleri bertaraf ederek, Cumhuriyetimizi özgürlükçü demokrasiyle taçlandırma iradesine sahiptir.

Çocuklarımıza özgür, adil ve barış içerisinde bir Türkiye bırakacağız. 23 Nisan 1920 tarihinde başlayan tarihi yürüyüş, sonsuza kadar devam edecektir. Millet adına egemenlik yetkisini kullanan ve halkımız tarafından seçilen milletvekilleri her zaman bu görevin farkında olmalı, iradelerine hiçbir kişinin ipotek koymasına asla izin vermemelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızdır, özgürdür ve egemenlik yetkisini milletimiz adına kullanmakla yükümlüdür. Bu yetki hiç kimseye devredilemez veya bu yetki gasp edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan 1920 milletimizin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte halkımız egemenliği kendi eline almış, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine başlamıştır. Büyük Atatürk'ün "milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" ifadesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluğu altında vatanın kurtarılması ve Cumhuriyetin ilanıyla zafere ulaşmıştır.

Milletimizi bağlayan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgür ve hak sahibi vatandaş yapan, milletin büyük güçlüklerle elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimiz kuruluş gününü çocuklara ve yeni nesillere armağan etmiştir. Bu armağan Meclisimizin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; bağımsızlık ve özgürlüğe adanan Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkarmak, halkımızın hak ettiği imkânlara ve haklara sahip olmasını sağlamakla görevlidir.

Tarihi şan ve şerefle dolu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi vatanımızın birliğine, halkımızın haklarına ve toplumsal barışımıza yönelen her tehdide karşı tarihi görevini daha güçlü şekilde yerine getirmelidir. Millet adına egemenlik yetkisini kullanan ve halkımız tarafından seçilen milletvekilleri her zaman bu görevin farkında olmalı, iradelerine hiçbir kişinin ipotek koymasına asla izin vermemelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızdır, özgürdür ve egemenlik yetkisini milletimiz adına kullanmakla yükümlüdür. Bu yetki hiç kimseye devredilemez veya bu yetki gasp edilemez. Milletimizin bin bir acı ve gözyaşı ile sahip olduğu egemenlik yetkisini gasp etmeye, Cumhuriyetimizi unutturmaya veya demokrasiyi yok etmeye çalışan bütün odaklar hüsrana uğramaya mahkûmdur.

Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimize yönelen tüm tehditleri bertaraf ederek, Cumhuriyetimizi özgürlükçü demokrasiyle taçlandırma iradesine sahiptir. Çocuklarımıza özgür, adil ve barış içerisinde bir Türkiye bırakacağız. 23 Nisan 1920 tarihinde başlayan tarihi yürüyüş, sonsuza kadar devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."