Bugün 23 Nisan; son dört yılda 264 çocuk iş cinayetlerine kurban gitti!

Darbe girişiminden sonra ilan edilen ve 3. kez uzatılmasıyla bir yılı doldurması öngörülen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği'nden Ezgi Koman, çocukların yılın 365 günü hak ihlallerine uğradığını savundu. DİSK'in raporuna göre, Türkiye’de her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor. Çırak işçiler de eklendiğinde çalışan çocuk sayısı, 2 milyona yaklaşıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi raporlarına göre, son dört yılda toplam 264 çocuk işçi iş cinayetine kurban gitti.

Evrensel gazetesinden Selman Gozelyüz'ün haberine göre, bugün “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile çocuklara bayram hediye eten tek ülke olan Türkiye’de binlerce çocuk fabrika, atölye ve işyerlerinde sömürülüyor, okulda, sokakta cinsel istismara uğruyor, sağlık ve eğitim hakkından mahrum ve onlarcası cezaevlerinde 23 Nisan’ı karşılıyor.

KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nin Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Ezgi Koman, “Çocuk hak ihlalleri diğer 365 gün olduğu gibi 23 Nisan’da da görmezden geliniyor. Sadece çocuklara değer veriliyormuş gibi bir hava yaratılıyor” dedi.

Her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı çalıştırılıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın verilerine göre, çocuk işçi sayısı her yıl artıyor. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, şimdi 709 bini buldu. Yine çalıştırılan çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu çocukların 558 bini kayıt dışı, 150 bini ise sigortalı çalıştırılıyor. Türkiye’de her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor. Çırak işçiler de eklendiğinde çalışan çocuk sayısı, 2 milyona yaklaşıyor.

Yoksulluk oranıyla ilk sırada

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında çocuk yoksulluk oranı fazla olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye’de çocukların yoksulluk oranı yüzde 25,3 iken, Finlandiya’da yüzde 3,6 ve İsveç’te yüzde 8,5, İrlanda yüzde 9,1 Almanya’da 9,8, İngiltere’de ise yüzde 9,9 oranına sahip. Türkiye’den sonra en çok çocuk yoksulluğunun yaşandığı Avrupa ülkeleri ise İtalya, İspanya ve Yunanistan bulunuyor.

Son dört yılda 264 çocuk iş cinayetine kurban gitti

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi raporlarına göre, iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısında her yıl artış oluyor. 2012 yılında 32 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, 2013’te 59, 2014’te 54, 2015’te 63 ve 2016 yılında ise 56 çocuk iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetti. Son dört yılda toplam 264 çocuk işçi iş cinayetine kurban gitti.

2 bin 200 çocuk cezaevinde

"Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi”nin son verilerin göre, Türkiye cezaevlerinde 542’si hükümlü, bin 658’i tutuklu 2 bin 200 çocuk bulunuyor.

368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Kadın örgütlerinin hazırladığı istatistikler ve mahkemelere yansıyan olaylardan yola çıkılarak yayımlanan "Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu"na göre, 368 kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Söz konusu cinsel istismarların yüzde 59’u okullarda, diğerleri ise sokakta, zorla götürüldükleri evlerde, alıkonuldukları araçlarda, kandırılarak götürüldükleri evlerde, kurslarda, otobüslerde ve parklarda yaşandı. Yine her 100 kişiden 18’i çocuk yaşta evlendiriliyor.

"Çocuk cesetleri buzdolabında saklandı"

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, çatışmalı süreçlerde Türkiye'de 590 çocuk, polis ve askerin müdahalesi sonucu öldürüldü. Yakın tarihte öldürülen çocuklar arasında Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Enes Ata, Berkin Elvan ile yine sokağa çıkma yasağının yaşandığı Cizre’de polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren ve cesedi günlerce buzdolabında saklanmak zorunda bırakılan Cemile Çağırga’nın adı bulunuyor.

Milyonlarca çocuk anadilde eğitim göremiyor

Milyonu aşan çocuk, doğuştan gelen en temel hakları olan anadil eğitiminden mahrum olarak yaşıyor. Kürt çocukları başta olmak üzere diğer etnik gruplara ait çocukların anadillerini öğrenmelerini engellemek için Türkiye tarafından BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili 17, 29 ve 30 maddelerine halen çekince konulmuş durumda.

23 Nisan bir tablo

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nin Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Ezgi Koman, çocuklara yönelik gerçekleştirilen hak ihlallerinin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda da devam ettiğini aktararak, “Çocuk hak ihlalleri 365 gün görmezden geliniyor. Sadece çocuklara değer veriliyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Ama değil hatta hiç değil. Aslında oralarda da çocuklar hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Mesela o çocuklar kim, nasıl seçiliyorlar? Acaba başka bir çocuk gitmek istiyordu da o mu seçildi? Ya da orda söylenecek kelimler seçiliyor mu? Bilmiyoruz bunları. Çocukları karar mekanizmalarına katmanın yolu bu değil. 23 Nisan’ın diğer günlerden hiçbir farkı yok. Hala çocuklar öldürülmeye, işçi olarak sömürülmeye devam ediliyor. Yani o gün yine çocukların yaşadıkları görmezden geliniyor. Sadece göstermelik tablo oluşuyor” dedi.