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BUGÜN 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 17:09

-BUGÜN 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, bugün 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'inde 2010-2011 sezonunda bazı maçlarda şike yapıldığı, teşvik primi verildiği iddiasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, bu sabah Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başlattığı operasyonlarda, 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 22 kişi arasında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Mehmet Levent Kızıl ile kaleci Serdar Kulbilge de bulunuyor. Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı ve Özgener'in emniyete geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan iş adamı Zeki M de Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma çerçevesinde, geçen hafta da 59 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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