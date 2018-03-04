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Spor

Bugsaşspor - Pendikspor: 2 - 0

ANKARA,(DHA) STAT: Ankara Ostim - Ankara HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin(xx), Ali Etlikci(xx), Abdurrahman Atabay(xx) BUGSAŞSPOR: Oğuz Çalışkan(xxx)- Kerem Gülbahar(xx), Samet Yalçın(xx), Turgut Selim Özdemir(xx), Cebrail Karayel(xx), Ömer Akman(xx), Harun

04 Mart 2018 21:24

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara Ostim - Ankara
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin(xx), Ali Etlikci(xx), Abdurrahman Atabay(xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz Çalışkan(xxx)- Kerem Gülbahar(xx), Samet Yalçın(xx), Turgut Selim Özdemir(xx), Cebrail Karayel(xx), Ömer Akman(xx), Harun Aydın(xxx) (Dk. 89 Selman Sevinç(?), Yavuz Koç(xx) (Dk. 90 Burak Ağaoğlu(?), Sinan Kurt(xxx), Sertaç Çam(xx) Dk. 69 Yavuzhan Keleşoğlu(xx), Erkan Taşkıran(xxx)
PENDİKSPOR: Murat Günal(xx)- Süheyl Çetin(xx), Berk Neziroğluları(xx), Mustafa Öztürk(xx), Fatih Cerlek(x) (Dk. 74 Yasin Abdioğlu(x), Yaser Hacımustafaoğlu(x) (Dk. 82 Azad Filiz(?), Mehmet Alaeddinoğlu(x), Erdem Koçal(x)(Dk. 84 Gökhan Meral(?), Erdinç Pekgöz(xx), Erol Yükseker(x), Yasin Görkem Arslan(x)
GOLLER: Dk. 44 Sinan Kurt, Dk. 88 Erkan Taşkıran (P) (Bugsaşspor)
SARI KARTLAR: Turgut Özdemir, Selman Sevinç (Bugsaşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 25\'inci haftasında Bugsaşspor, sahasında Pendikspor\'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 45\'e yükseltirken, Pendikspor ise 31 puanda kaldı.
 

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