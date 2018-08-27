Buğra Gülsoy'dan roman sürprizi

Oyunculuğuyla tanıdığımız, tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Buğra Gülsoy çok konuşulacak bir romana imza atıyor.

Aşkın ve savaşın tanıklığında geçiyor

Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek yazılan roman, 1900’lü yılları da içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikâyelerine odaklanıyor.

Yazım sürecinin devam ettiği kitabın adı ve içeriği şimdilik sürpriz olarak kalırken, İnkılâp Kitabevi ile anlaştığını söyleyen Gülsoy, romanla ilgili de ipuçları verdi.

Kaçak bir yolcunun hikâyesi

Romanın 1900’lerden başladığını ve evrensel bir konuya sahip olduğunu ifade eden Buğra Gülsoy “Sevginin yerini öfkenin aldığı, umutların tükendiği bir dönemde Osmanlı imparatorluğundan Fransa'ya, İspanya’dan İngiltere’ye ve Almanya'ya uzanan, tüm kıyametlerin nedeni olup zamanın çökmesini sağlayan kaçak bir yolcunun gerçek hikâyesi” dedi.



Kitabın 2019’da raflardaki yerini alması bekleniyor.