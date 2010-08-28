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Yaşam

Buğdayın genetiği deşifre edildi

İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi araştırmacıları, buğdayın genetik dizilimini deşifre ettiklerini duyurdu

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Ekibiyle birlikte dizilimi deşifre eden Neil Hall, bu keşfin, buğdayda mahsul artışını sağlamaya yönelik "devrimci bir gelişme olduğunu" söyledi.  

Hall, bu keşfin, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklılık ile verimlilik açısından, çiftçilere daha çeşitli ürünler sunulmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Hall bu keşiften, 5 yıl içerisinde yararlanılmaya başlanabileceğini kaydetti. 

Çözümün taslak halinde olduğu ve üzerinde daha çalışılması gerektiğini bildirilirken, araştırmalarda kullanılması için dizilim internette de yayımlandı.



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