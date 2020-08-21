Buğdayda üretim hedefi tutmadı, yurtdışından 500 bin ton ithalat yapılacak

Hasatı tamamlanan buğdayda üretim hedefi tutmayınca Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayda 500 bin ton ithalat yapmaya karar verdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yurt genelinde tamamlanan hububat hasadında 20.5 milyon ton olarak belirlenen üretim hedefi tutturulamadı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyat artışları ve stokçuluğu önlemek için 25 Ağustos’ta 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı yapacak.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yaşanan arz sıkıntısına rağmen buğday ekim alanlarının daralmaya devam ettiğini bildirdi. Aygun, 2015 yılında 22.6 milyon ton olan buğday üretiminin, 2019 yılında 19 milyon tona düştüğünü hatırlatarak, “2020’de buğday üretiminin yüzde 7.9’luk artışla 20.5 milyon ton olacağı öngörülmüştür. Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlanmış olup TMO alımları geçen yılın altında kalmıştır. Üreticinin, tüccarın, stokçuların elinde ne kadar buğday olduğu da halen belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda asıl stokçularla mücadele etmek yerine, üreticiyi stokçulukla suçlamak kabul edilemez bir yaklaşımdır” dedi.

TMO'nun son yaptığı, “Stoklarında piyasalarda istikrarı sağlayacak miktarda ürün bulunduğu ve yaklaşan hasat dönemi de dikkate alındığında hububat piyasalarında arz yönüyle herhangi bir sıkıntının olmadığı” açıklamasının kendi kendiyle çeliştiğini söyleyen Aygun, “TMO’nun 25 Ağustos’ta 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa ithalat ihalesine çıkacak bulunması, yaşanan sıkıntıyı bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır” diye konuştu.

'Süt inekleri kesime gönderiliyor'

Aygun, konuyla ilgili Meclis’te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Aygun, bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerektiğini belirtti.

Süt-yem paritesinin bozulduğunu dile getiren Aygun, şöyle devam etti: “Yem sürekli zamlanırken, süt fiyatları sabittir. Üretici, artık bu zararı karşılayamaz hale gelmiş, süt ineklerini kesime göndermeye başlamıştır.”

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