-BUĞDAY İTHALATINDA SIFIR VERGİ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Türkiye'nin elinde, hasat dönemine kadar kullanabileceği 5,5 milyon ton buğday olmasına karşın, buğday ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması için kararname hazırlandığını bildirdi. Özmen, hasat dönemine girilirken, sıfır gümrük vergisi ile buğday ithalatına izin verilmesinin, çiftçiye, sanayiciye, tüketiciye ve ülkeye dönük çok olumsuz sonuçları olacağını öne sürerken, uluslararası piyasada fiyatların en yüksek olduğu dönemde ithalat yapılmasının, ülkeyi gereksiz bedel ödeme ile karşı karşıya bırakacağını savundu. Piyasada dengeleri bozacak ve özellikle çiftçiye büyük zararı olacak karar alınırken sektörün görüşünün alınmadığını, ''TMO'nun oyun bozanlık yaptığını'' ifade eden Özmen, ''Dünyanın en büyük un ihracatçısı olarak, şimdiye kadar uluslararası piyasada rekabet edebilmek amacıyla dünya fiyatlarından hammadde temini için TMO'nun sıfır gümrük ile buğday ithalatını destekleyen un sanayicilerinin, bu aşamada, TMO dışındaki aktörler için genel ithalatta buğday ithalatındaki gümrük vergilerinin indirilmesine karşı olduğunu'' söyledi. Geçen sezon, buğday ithal etmeye geç karar verilmesi nedeniyle, TMO'nun 100 milyon dolar fazla bedel ödediğini, şimdi de uluslararası piyasada fiyatların en yüksek olduğu dönemde ithalat yapılmasının ülkeyi gereksiz bedel ödeme ile karşı karşıya bırakacağını öne süren Özmen, ''gümrük vergilerinin düşürülmesinin, limanlarda gemilerde bekletilen 300 bin ton buğday ile ilgili olduğunu düşündüklerini'' de söyledi. Tarım sektöründe dünya piyasalarında, özellikle Rusya'nın geçen yıl Ağustos'ta ihracatını yasaklaması sonrası buğday fiyatlarının hızlı ve sürekli arttığını hatırlatan Özmen, uluslararası piyasada krizin başlaması öncesinde 270 dolar/ton olan buğday fiyatının, bugün yüzde 62 artarak 440 dolar/tona ulaştığını, Türkiye'de ise 550 TL/ton olan buğday fiyatının, yüzde 32 artarak 730 TL/tona çıktığını anlattı. -5,5 MİLYON TON KULLANILABİLİR BUĞDAY VAR- TMO'ya, sıfır gümrük vergisi ile buğday ithalatı için 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldığını, Ofis'in şimdiye kadar bu kapsamda 600 bin tonluk bağlantı yaptığını anlatan Özmen, Türkiye'nin elinde şu an, 1,7-2 milyon tonu un sanayicilerinde, 1,5 milyon tonu TMO'nun stoklarında, 600 bin tonu bağlantı halinde, 400 bin tonu lisansa bağlanmış, 1 milyon tona yakın çiftçide, 300 bin tonu da limanlarda olmak üzere toplam 5,5 milyon ton civarında buğday stoğu bulunduğuna işaret etti. Türkiye'de ayda 1 milyon tüketim olduğu dikkate alınırsa, 5,5 milyon ton buğdayın Türkiye'ye 5 ay yeteceğini vurgulayan Özemen, bugün için buğday bulmada bir sorun yaşanmadığını, ancak yeni hasatla birlikte üretim miktarına göre bir ihtiyaç olması halinde ithalata gidilebileceğini kaydetti. Özmen, ithalatın da, bugünkü gibi fiyatın en pahalı olduğu dönemde değil, yurtiçi hasatın tamamlanmasının ardından Karadeniz bölgelerinde hasadın başladığı dönemde yapılması gerektiğini vurguladı.