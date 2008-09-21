Bugatti Veyron Türkiye'de satışa sunuldu

Doğuş Otomotiv-Bugatti Genel Müdürü Gino Bottaro, aracın tanıtıldığı basın toplantısında, bu markayı temsil eden dünyada 20. ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Bugatti'nin, 300 kilometrelik hıza 16,8 saniyede ulaştığını, bu sürenin, rakiplerin performansının yarısı olduğunu ifade etti.



Araç üretiminin dünyada 300 adetle sınırlandırıldığını ve sipariş üzerine kişiye özel olarak üretileceğini kaydeden Bottaro, dünyada vergisiz anahtar teslim satış fiyatı 1,1 milyon euro olan aracın Türkiye'deki satış fiyatının ise 2,4 milyon euro olacağını bildirdi.



Bottaro, "Türkiye'de gelecek seneki kotamız bir adet Bugatti Veyron" dedi. Bottaro, önümüzdeki yıl dünyadaki satış fiyatı 1,2 milyon avroya çıkacak Bugatti Veyron'un Türkiye'deki fiyatının ise 2,5-2,6 milyon avro civarında olacağını ifade etti.



Bugatti Satış Pazarlama ve Satış Sonrası Direktörü Alasdair Stewart da, ilk otomobili 10 Mart 2006'da sahibine teslim ettiklerini, şimdiye kadar dünyada 175 Bugatti Veyron teslimatı gerçekleştirdiklerini, 75'inin de siparişinin alındığını, dolayısıyla 2006'dan bu yana 250 adet sipariş adedine ulaştıklarını söyledi.



Son 3-4 yılda koleksiyonerlerin otomobil yarışlarında da varlık gösterdiklerini ifade eden Stewart, ayrıca Hong Kong, Moskova ve Çin gibi dünyanın birçok yükselen yeni piyasasında başarılı tanıtımlar gerçekleştirdiklerini, Pekin'de tanıtımdan 2 saat sonra ilk Veyron'u sattıklarını söyledi.



Verilen bilgiye göre, 2009 yılının mart ayından itibaren müşterilerine teslim edilmeye başlanacak Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport'tan sadece 150 adet üretilecek. İlk 50 adedi mevcut Bugatti müşterileri arasından sipariş verenlere öncelik tanınacak şekilde üretimi gerçekleştirilecek.