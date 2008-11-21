Buffon'a müthiş teklif



Juventus forması giyen İtalya Milli Takımı kalecisi Gigi Buffon, baş döndürücü bir teklifle karşı karşıya bulunuyor.



İngiltere'deki Premier Lig takımlarından Manchester City'nin, Buffon'u beş yıllığına renklerine bağlamak için harekete geçtiği, bunun için FC Juventus'un ve tecrübeli kalecinin görmezden gelemeyeceği yüklü bir para ödemeye de hazır olduğu bildirildi.



İtalyan basınındaki habere göre Manchester City, Buffon'la 5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor. İngiliz kulübünün, Buffon'un sözleşmesinin normalde 2013 yılında sona ereceği FC Juventus'a, ünlü kalecinin bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro önerdiği kaydedildi.



Buffon, bu transferin gerçekleşmesi durumunda, yıllık kazancını da otomatik olarak üçe katlamış olacak. Ünlü kaleci, halihazırda top koşturduğu siyah-beyazlı kulüpten yılda 5 milyon Avro alıyor. Manchester City ise 5 yıllık sözleşme önerdiği Buffon'a yılda 15 milyon Euro teklif etti.



Buffon, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Eğer 100 milyon Euroluk bir teklif gelirse, kulübün beni elden çıkarması için bizzat ben harekete geçerim. Zira Juve, bu sayede, en azından 3 büyük oyuncu alma imkanına sahip olur'' demişti.



FC Juventus'un, Manchester City'nin teklifine olumlu yanıt vermesi, Buffon'un en pahalı transferler listesine girmesini de beraberinde getirecek. Buffon'un liste başında yer alması da güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.



Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kraliyet ailesine mensup bir isim olan 38 yaşındaki Şeyh Mansur Bin Zayid, geçen Eylül ayında Manchester City'yi satın almasının ardından, takımı güçlendirmek için transferlere de ağırlık vermesiyle dikkati çekiyor.



İtalyan basını Mansur bin Zayid'in Kaka için de AC Milan'a 100 milyon Euroluk bir teklif götürmeye hazırlandığını ileri sürüyor.



