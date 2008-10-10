T24 LogoT24 Logo
Spor

Buffon neden çıldırdı?

Juventus menajeri Claudio Ranieri, kulübün karıştıran sorunlardan ve Gianluigi Buffon'un Palermo maçında soyunma odasındaki patlamasından bahsetti.

10 Ekim 2008 03:00


Juventus menajeri Claudio Ranieri, kulübün karıştıran sorunlardan ve Gianluigi Buffon'un Palermo maçında soyunma odasındaki patlamasından bahsetti.

Juventus'un sezon başında üst üste aldığı kötü sonuçlar, Ranieri'nin durumuyla ilgili birçok spekülasyona sebep oluyor.

Tecrübeli teknik adam ise, daha çok çalışmalarını ve oyuncuların, kulüpte simge haline gelmiş isimleri örnek alması gerektiğini düşünüyor.

Tuttosport'a konuşan Ranieri, şöyle dedi:

"Palermo maçında soyunma odasında Buffon gerçekten çok sinirliydi. Bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. 'Bu formanın bir ağırlığı vardır; bunu omuzlayamayacaksanız hiç sahaya çıkmayın' diyordu"

"Diğer forvetler hareketlerini ve takım için yaptığı katkıyı görsünler diye, onlara David Trezeguet'nin bir DVD'sini izlettim. Sadece gol atmıyor, takım için canla başla uğraşıyor. Savunmaya bile yardım ediyor"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24