Buffon neden çıldırdı?



Juventus menajeri Claudio Ranieri, kulübün karıştıran sorunlardan ve Gianluigi Buffon'un Palermo maçında soyunma odasındaki patlamasından bahsetti.



Juventus'un sezon başında üst üste aldığı kötü sonuçlar, Ranieri'nin durumuyla ilgili birçok spekülasyona sebep oluyor.



Tecrübeli teknik adam ise, daha çok çalışmalarını ve oyuncuların, kulüpte simge haline gelmiş isimleri örnek alması gerektiğini düşünüyor.



Tuttosport'a konuşan Ranieri, şöyle dedi:



"Palermo maçında soyunma odasında Buffon gerçekten çok sinirliydi. Bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. 'Bu formanın bir ağırlığı vardır; bunu omuzlayamayacaksanız hiç sahaya çıkmayın' diyordu"



"Diğer forvetler hareketlerini ve takım için yaptığı katkıyı görsünler diye, onlara David Trezeguet'nin bir DVD'sini izlettim. Sadece gol atmıyor, takım için canla başla uğraşıyor. Savunmaya bile yardım ediyor"



