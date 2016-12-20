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Spor

Buffon: 65 yaşına kadar oynayabilirim

İtalyan file bekçisi Buffon, kendisini çok genç hissettiğini söyledi

20 Aralık 2016 13:34

Juventus kalecisi Gianluigi Buffon, emeklilik planlarını rafa kaldırdı. 39 yaşındaki kaleci daha uzun yıllar kariyerine devam etmeyi planlıyor.

Emekli olmayı aklının ucundan bile geçirmediğini söyleyen 39 yaşındaki Buffon, espriyle karışık 65 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi. 

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nın ardından emekli olacağını açıklayan Buffon, kararını değiştirmiş görünüyor. Kendisini hâlâ çok genç hissettiğini vurgulayan Buffon, emeklilik planlarını rafa kaldırdığını dile getirdi.

Yetenekleri dramatik şekilde gerilemediği sürece oynamaya devam etmek istediğini belirten Buffon, "10-15 yıl daha futbol oynayabilir miyim bilmiyorum. Belki de 65 yaşına kadar eldivenlerimi çıkarmam" dedi.

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