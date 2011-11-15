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Ekonomi

Buffett, IBM hissesi satın aldı OMAHA (A.A)

15 Kasım 2011 16:51

-Buffett, IBM hissesi satın aldı OMAHA (A.A) - 15.11.2011 - ABD'li yatırımcı Warren Buffett, 10,7 milyar dolar değerinde IBM hissesi satın aldı. Buffett CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketi Berkshire Hathaway'in 10,7 milyar dolar tutarında IBM hissesi aldığını belirtti. Buffett'ın Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SEC) izin alarak teknoloji şirketi olan IBM hisselerini satın aldığı ifade ediliyor. Söz konusu satın almayla birlikte Berkshire Hathaway, IBM'in yüzde 5'den fazla hissesini ele geçirmiş oldu. Buffett, uzun zaman teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı reddetmişti. IBM, Buffett'ın şirkete olan yatırımına ilişkin açıklama yapmadı.

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