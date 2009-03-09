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Ekonomi

Buffett: Ekonomi tahminimden de kötü

Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett, "Ekonomi son 6 ayda uçuruma düştü. Tüketicilerin alışkınlıkları çok değişti."

09 Mart 2009 02:00

Dünyanın en zenginlerinden Amerikalı iş adamı Warren Buffett, ekonominin son 6 ayda uçuruma düştüğünü ve tüketicilerin alışkınlıklarını dikkate değer biçimde değiştirdiğini söyledi.

Buffett, mevcut ekonomik sıkıntının tahmin ettiği en kötü senaryoyu izlediğini, tüketicilerin, ekonomideki bozulma ve korkuları yüzünden daha önce hiç görmediği şekilde alışkanlıklarını değiştirdiğini ifade etti.

Tüketicilerin alışkınlarının değişmesini, sahibi olduğu Berkshire Hathaway'a ait şirketlerin verilerinde gördüğünü belirten Buffett, Berkshire'ın mücevher şirketleri sıkıntı çekerken, birçok insanın paralarını korumak için Geico sigorta şirketine yatırım yaptığını kaydetti

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