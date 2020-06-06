Buffalo'da 57 polis memuru, vatandaşa şiddet uygulayan meslektaşlarına destek için istifa etti

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ABD'nin New York eyaletinde 50'den fazla polis memuru, Buffalo'daki ırkçılık karşıtı protestolarda iki meslektaşlarının bir barışçıl göstericiyi itip kafasının üzerine düşmesine sebep olmalarından sonra süresiz izne çıkarılmalarına tepki olarak istifa etti.

İstifa eden 57 memur da Buffalo Polis Departmanı'nın (BPD) acil durum ekibinin tamamını oluşturuyordu. Memurlar BPD için çalışmaya devam edecek ancak acil durum ekibinde görev almayacak.

İki polisin 75 yaşındaki vatadaşı itip düşürdüğü videoya sosyal medyada büyük tepki çekmişti. The Guardian, memurların istifasının New York eyaletindeki protestoların daha da büyümesine sebep olabileceğini ifade etti.

New York Valisi Andrew Cuomo, iki polis memurunun hareketlerine tepki göstererek, "Neden? Tehdit neydi? Yaptıkları şey korku verici. Nasıl bu noktaya geldik?" demişti.

Yerel polis sendikası ise meslektaşlarının hareketini savunarak, "57 memur iki mesai arkadaşlarının işlerini yaptığı için gördüğü muameleden iğrenerek istifa kararı aldı" duyurusunda bulundu.