Büfeciden müşteriye dayak

Zonguldak'ta, adliye önündeki büfenin sahibi E.B. ile kardeşi Y.B., içinden su aldığı buzdolabının kapağını sert kapattığı için tartıştıkları müşterileri E.T.'yi tekme tokat dövdü. Polisin güçlükle sakinleştirdiği iki kardeş gözaltına alınırken, yaralanan E.T. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Yüzüncüyıl Büfesi'nin sahibi E.B. ile kardeşi Y.B., buzdolabından su alan müşterileri E.T.'ye, kapağı sert kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. E.T.'nin karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. E.B. ve Y.B., parasını ödeyerek dışarıya çıkan E.T.'nin üzerine yürüdü. İki kardeş, "Siz erkek misiniz?" diyerek büfeden uzaklaşan E.T.'yi peşinden koşarak yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı.



E.T., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aldığı darbelerle yere düştü. Büfedeki diğer yakınlarının ayırmak istemesine rağmen iki kardeş, E.T.'yi yerde de tekmelemeye devam etti. Bu sırada adliyede görevli polis memuru kavgaya müdahale etti. Polisin güçlükle sakinleştirdiği kardeşlerden birisi, takviye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan E.T. ise polis tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Büfesine geriye dönen diğer kardeş ise, adliye binasının penceresinden kavgayı izleyen Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. DHA'nın objektifine kare kare yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.