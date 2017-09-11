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Büfe arkasındaki alanda ölü bulundu

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 44 yaşındaki E

11 Eylül 2017 15:30

MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da 44 yaşındaki E.Y., bir büfenin arkasındaki boş alanda ölü bulundu. Yanında esrar içmekte kullanılan bir düzenek ve bir miktar uyuşturucu bulunan E.Y.\'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Yunusemre İlçesi, Güzel Yurt Mahallesi Tarzan Bulvarı\'ndaki bir büfenin arkasındaki yeşil alanda bu sabah bir erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı incelemede üzerinden çıkan kimlikten cesedin E.Y.\'ye ait olduğu belirlendi. Yanında esrar içmekte kullanılan bir düzenek ile bir miktar uyuşturucu madde bulunan E.Y.\'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Polis, E.Y.\'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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