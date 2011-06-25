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Dünya

BUENOS AIRES'DEKİ 2 HAVALİMANI KAPATILDI BUENOS AIRES (A.A)

25 Haziran 2011 11:33

-BUENOS AIRES'DEKİ 2 HAVALİMANI KAPATILDI BUENOS AIRES (A.A) - 25.06.2011 - Şili'deki Cordon Caulle yanardağının yol açtığı kül bulutu nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki ana havalimanı trafiğe kapatıldı.  Arjantin meteoroloji kurumunun uyarısı üzerine, yerel uçuşlarda kullanılan Jorge Newbery Havalimanında kalkışlar dün durdurulurken, bunu, uluslararası uçuşların yapıldığı Ezeiza Havalimanının kapatılması izledi.  Patlamaların 4 Haziran'da başladığı volkanın külleri Güney Amerika'nın güney kesimleriyle, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı etkiledi.  Volkanik küller, uçakların hız ve irtifa sensörleri gibi donanımlarını olumsuz yönde etkiliyor, jet motorlarını uçuş sırasında durdurabiliyor. 

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