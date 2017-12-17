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BUDO bazı seferleri iptal etti

BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri, (BUDO) Marmara Denizi'ndeko olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferleri iptal etti

17 Aralık 2017 11:08

BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri, (BUDO) Marmara Denizi\'ndeko olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferleri iptal etti.
BUDO\'dan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan ancak iptal edilen seferler ve saatleri şunlar:
* 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), * 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), * 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), * 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), * 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya). 

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