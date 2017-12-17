BUDO bazı seferleri iptal etti

BURSA, (DHA)- BURSA Deniz Otobüsleri, (BUDO) Marmara Denizi\'ndeko olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferleri iptal etti.

BUDO\'dan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan ancak iptal edilen seferler ve saatleri şunlar:

* 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), * 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), * 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), * 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), * 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).