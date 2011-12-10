-Budapeşte'ye Jobs'un heykeli dikilecek BUDAPEŞTE (A.A) - 10.12.2011 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye, Apple'ın kurucu ortağı ve eski patronu Steve Jobs'un heykeli dikilecek. Macaristanlı bir yazılım şirketi, Macaristan'ın komünist yönetimi sırasında ülkedeki yeni kurulan firmalara yaptığı desteği ebedileştirmek için Steve Jobs'un anısına heykel dikileceğini açıkladı. Macar heykeltıraş Erno Toth tarafından yapılacak heykelde, Jobs'un, kendine özgü yarım balıkçı kazak, kot pantolon, spor ayakkabısı, yuvarlak gözlük ve kirli sakalıyla tasvir edileceği kaydedildi. Budapeşte'nin Graphisoft Park'ında dikilecek ve 2,1 metre yükseklik, 220 kilogram ağırlığınki heykelin açılışının 21 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.