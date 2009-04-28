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Dünya

Budapeşte'de domuz gribine karşı önlem

28 Nisan 2009 23:25

Macaristan Sağlık Bakanlığı, domuz gribine karşı önlemler çerçevesinde, uluslararası Budapeşte Feri Hegy Havaalanı'na ısıya duyarlı kameralar yerleştirdi.

Macaristan Sağlık Bakanı Tamas Szekely, ülke genelinde domuz gribi hastalığına karşı alarma geçildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, Meksika'dan ve ABD'den Budapeşte'ye uçakla gelen yolcuların kontrol altına alınacağını bildirdi.

Macaristan'da dün 6 kişi domuz gribi şüphesi ile kontrolden geçmiş, ancak domuz gribi olmadıkları anlaşılmıştı.

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