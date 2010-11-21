-BUDA HEYKELİ 150 KİLO ALTINDAN YAPILMIŞ ULAN BATOR (A.A) - 21.11.2010 - Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'daki en büyük Budist tapınağında bulunan bulunan 26,5 metre boyundaki Buda heykeli içinde 150 kilo altın, 90 ton gümüş, 300'den fazla da değerli taş barındırıyor. Budist tapınağının görevlisi Luusın Camiyan, 10 yıldır tapınakta görev yaptığını söyledi. Tapınaktaki Buda heykelinin yapımının yıllarca sürdüğüne dikkat çeken Camiyan, ''Buda heykelinin içinde 150 kilo altın, 90 ton gümüş, 300'den fazla da değerli taş bulunuyor. 26,5 metre boyundaki Buda heykelinin bir elindeki ayna okuduğumuz kitabın aynası, diğer elindeki sürahi ise barışı simgeliyor'' dedi. Dört koluyla Buda heykelinin insanları kucakladığını dile getiren Camiyan, insanların isteklerini Buda Heykeline bildirdiğini ifade etti. Camiyan, ''Biz Buda Heykelinin bütün istekleri bildiğini kabul ediyoruz'' diye konuştu.